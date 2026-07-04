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Απίστευτο σκηνικό στον Πειραιά: Αυτοκίνητο κατέληξε «καβάλα» σε παρκαρισμένο όχημα

Ένα αυτοκίνητο στον Πειραιά κατέληξε να «παρκάρει» καβάλα πάνω σε άλλο σταθμευμένο όχημα.

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Αυτοκίνητο στον Πειραιά
Αυτοκίνητο στον Πειραιά | Glomex / @Alpha
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Η εύρεση θέσης στάθμευσης στον Πειραιά είναι ένας γνωστός, καθημερινός εφιάλτης για χιλιάδες οδηγούς. Ωστόσο, ένας συγκεκριμένος συμπολίτης μας αποφάσισε να πάει το concept του παρκαρίσματος σε άλλο επίπεδ, συγκεκριμένα, στο επίπεδο της οροφής του διπλανού του.

Σε ένα σκηνικό που προκαλεί εγκεφαλικά στους ασφαλιστές, ένα αυτοκίνητο κατέληξε κυριολεκτικά καβάλα πάνω σε ένα άλλο, σταθερά σταθμευμένο όχημα. 

 

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