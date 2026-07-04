Απίστευτο σκηνικό στον Πειραιά: Αυτοκίνητο κατέληξε «καβάλα» σε παρκαρισμένο όχημα

Η εύρεση θέσης στάθμευσης στον Πειραιά είναι ένας γνωστός, καθημερινός εφιάλτης για χιλιάδες οδηγούς. Ωστόσο, ένας συγκεκριμένος συμπολίτης μας αποφάσισε να πάει το concept του παρκαρίσματος σε άλλο επίπεδ, συγκεκριμένα, στο επίπεδο της οροφής του διπλανού του.
Σε ένα σκηνικό που προκαλεί εγκεφαλικά στους ασφαλιστές, ένα αυτοκίνητο κατέληξε κυριολεκτικά καβάλα πάνω σε ένα άλλο, σταθερά σταθμευμένο όχημα.
- Το τελευταίο δείπνο της οικογένειας Κοντού - Ο ανατριχιαστικός τάφος «τραπεζαρία» του Βόλου
- Θεσσαλονίκη: Ο τριπλός άξονας των ερευνών, τα κρίσιμα ίχνη DNA και ο τέταρτος συνεργός-κλειδί
- Στην Κονγκολέζικη Κοινότητα της Ελλάδας, για 75' πανηγυρίζαμε για μια πρόκριση που δεν ήρθε ποτέ
- Ένας παραγωγός μόλις αποκάλυψε πώς να ψωνίζεις στη μισή τιμή από τους πάγκους της λαϊκής
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.