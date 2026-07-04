Θεσσαλονίκη: Ο τριπλός άξονας των ερευνών, τα κρίσιμα ίχνη DNA και ο τέταρτος συνεργός-κλειδί

Έναν πραγματικό αγώνα δρόμου δίνουν τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για να ταυτοποιήσουν τους δράστες των επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, αξιοποιώντας κάθε εύρημα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Οι έρευνες των αρχών έχουν μπει σε νέα, κρίσιμη φάση και εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό γενετικού υλικού, την ίδια ώρα που οι καταθέσεις των μαρτύρων και το οπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση ότι δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο.

Το βίντεο και η «σκιά» στην είσοδο της πολυκατοικίας

Καταλύτης στην εξέλιξη των ερευνών αποτελεί το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤnews και το οποίο βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό καταγράφεται η ανατριχιαστική στιγμή που ένας εκ των βομβιστών εισέρχεται στην πυλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει ένα άτομο το οποίο κατεβαίνει αθόρυβα από το περιαστικό δάσος, φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο, καθώς και μαντήλι που καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο δράστης κρατά στα χέρια του μια μαύρη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό, την αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας και εξαφανίζεται στο σκοτάδι, ενώ η ισχυρή έκρηξη σημειώνεται ακριβώς είκοσι λεπτά αργότερα.

Ο τριπλός άξονας των ερευνών και η χαρτογράφηση της διαδρομής

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναπτύξει μια στρατηγική τριών αξόνων, εστιάζοντας πρωτίστως στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται σπιθαμή προς σπιθαμή κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί DNA ή κάποιο αξιοποιήσιμο δακτυλικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή των δραστών, ερευνώντας από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τα υλικά για τους μηχανισμούς, πώς προσέγγισαν τους στόχους και ποια οδό ακολούθησαν για τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίηση, καθώς το σκοτάδι σε συνδυασμό με τη φωτιά και τις ενέργειες κατάσβεσης κατέστρεψαν αρκετά από τα πειστήρια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην επίθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον τρία πρόσωπα που κινήθηκαν με δύο δίκυκλα, ωστόσο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τέταρτου συνεργού που λειτούργησε ως επιτελικός ή υποστηρικτικός κρίκος.

Η απουσία προκήρυξης και ο συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Αναφορικά με τη μέθοδο των βομβιστών, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη συνδεσμολογία είναι η πλέον απλή που συναντούν οι αρχές και δεν μπορεί να αντληθεί κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο ταυτότητας από αυτήν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί δεν αναμένουν να υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης, ακριβώς επειδή οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων.

Η κρισιμότητα της υπόθεσης οδήγησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη σύγκληση ευρείας σύσκεψης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος που μετέβησαν εσπευσμένα από την Αθήνα.

Σταθερή η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών

Στο μέτωπο των θυμάτων της επίθεσης, αισιοδοξία εμπνέει το γεγονός ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται πλέον σε καλή και ελεγχόμενη κατάσταση. Ο Παναγιώτης Νέστορας καθώς και ο ένας από τους δύο ενοίκους της πολυκατοικίας έλαβαν ήδη το εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψαν στους οικείους τους. Η δεύτερη ένοικος παραμένει προληπτικά για ιατρική παρακολούθηση στην Καρδιολογική Κλινική, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η πορεία της υγείας της εξελίσσεται σταθερά, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο, καθώς φέρει σοβαρά και πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια.