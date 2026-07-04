Ένας παραγωγός μόλις αποκάλυψε πώς να ψωνίζεις στη μισή τιμή από τους πάγκους της λαϊκής

Η καθημερινή μάχη του καταναλωτή με τις τιμές των οπωροκηπευτικών καλά κρατεί, με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά να αποτελούν «βαρόμετρο» για το καλάθι του νοικοκυριού. Το ταξίδι από το χωράφι μέχρι το ράφι και τον πάγκο κρύβει πίσω του ένα ντόμινο εξόδων, το οποίο τελικά καθορίζει πόσο θα πληρώσουμε τη φρέσκη πρώτη ύλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το οποίο ανέδειξε τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς και την πραγματικότητα που βιώνουν παραγωγοί και καταναλωτές, οι παράγοντες που πιέζουν τις τιμές είναι πολλοί: από τις καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα, μέχρι το αμείλικτο κόστος παραγωγής.



Η «γιορτή» του Σαββάτου και ο νόμος της 2ης μεσημβρινής

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο Νικόλας Παυλίδης (Ισορροπιστής), Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, μετέφερε την εικόνα και τον παλμό από τους πάγκους.

Όπως εξήγησε, η Σαββατιάτικη λαϊκή αποτελεί το απόλυτο σημείο συνάντησης, αφού ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων προσελκύει μαζικά το κοινό, συνήθως μετά τις 09:00 το πρωί. Ωστόσο, το μεγάλο «μυστικό» για τους κυνηγούς των προσφορών κρύβεται στις ώρες του κλεισίματος.

Το «χρηματιστήριο» του πάγκου:

09:00 - 12:00: Τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα πρώτης διαλογής ξεκινούν γύρω στα 2,5 ευρώ/κιλό.

14:00 και μετά: Οι τιμές κάνουν ελεύθερη πτώση, αγγίζοντας ακόμα και το 1 ευρώ/κιλό.

Η εξήγηση είναι απλή και πρακτική: επειδή την Κυριακή οι αγορές δεν λειτουργούν, οι παραγωγοί πρέπει να διαθέσουν όλο το φρέσκο εμπόρευμά τους πάση θυσία πριν μαζέψουν τους πάγκους.