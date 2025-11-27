Aπίστευτο τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο εισέβαλε μέσα σε κατάστημα ηλεκτρικών

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στο Ναύπλιο, όταν μια οδηγός εισέβαλε με σφοδρότητα σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, καταστρέφοντας τη τζαμαρία και προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Κύπρου, προκαλώντας σημαντικές φθορές αλλά και μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά.
Από το απίστευτο τροχαίο ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός αφού το κατάστημα ήταν κλειστό, ενώ η οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία διερευνώντας τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
