Απίστευτοι διάλογοι Μαρτίκα με τον αρχηγό του κυκλώματος για την Βρισηίδα Ανδριώτου: «Η μικρή δεν πήρε ευρώ»

Περισσότερο φως στα όσα συνέβαιναν πριν από έναν και πλέον χρόνο, ρίχνουν οι διάλογοι του Σπύρου Μαρτίκα με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, που πλέον έχει προφυλακιστεί. Οι δυο τους έχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες για την Βρισηίδα Ανδριώτου, με τον φαρμακοποιό να προσπαθεί να πάρει πίσω τα χρήματα που είχε χάσει η σύντροφός του.

Σε μία σειρά από διαλόγους που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται η αγωνία του Σπύρου Μαρτίκα να βρεθεί τρόπος ώστε να εξοφληθεί η Βρισηίδα Ανδριώτου. Να πάρει πίσω τα χρήματα που του είχε εμπιστευτεί.

Ο ίδιος για να την πείσει, όπως λέει το μοντέλο στο στενό περιβάλλον της, την είχε διαβεβαιώσει πως δεν επρόκειτο να βγει οικονομικά ζημιωμένη.

: Σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί έχει και η μικρή πρόβλημα. Η μικρή είναι να τρελαθεί. Αρχηγός : Η μικρή πήρε λεφτά, μου είπε.

: Δεν πήρε ούτε ευρώ η μικρή. Αρχηγός : Δεν πήρε από τον (υπαρχηγό) λεφτά;

: Ούτε ευρώ δεν έχει πάρει. Αρχηγός : Σοβαρά μιλάς; Τίποτα;

: Θες να την πάρεις να το επιβεβαιώσεις; Αρχηγός: Ρε αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.

Ήταν η εποχή που η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε χάσει 50.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι μέρες που ο Σπύρος Μαρτίκας έδειχνε να προσπαθεί να καταλάβει τι ισχύει από τα όσα άκουγε. Ο αρχηγός του κυκλώματος προσπαθούσε να ρίξει όλη την ευθύνη στον υπαρχηγό.

Βρισηίδα Ανδριώτου - Σπύρος Μαρτίκας | NDP

: Τα μόνα εφάπαξ ήταν 10.000 που έδωσε στην Βρισηίδα. Μαζί με τα 10.000, είναι 33.000 που έδωσε στην Βρισηίδα πέντε μέρες μετά το γεγονός. Αρχηγός : Ρε φίλε δεν υπάρχουν 50.000;

: Πας καλά; Αν ήταν 50.000, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο… Αρχηγός : Να σε ρωτήσω κάτι άλλο ρε Σπύρο, τώρα. Κακώς τα λέμε και από το τηλέφωνο, αλλά άκουσέ με. Εσύ κάποια στιγμή μίλησες μαζί του και τον απείλησες;

: Όχι, δεν τον απείλησα. Έχω τα μηνύματα να στα στείλω screenshot. Του λέω ‘δώσε μου τη ζωή μου πίσω’. Μου λέει ‘δεν έχω να σου δώσω τίποτα’. Και του λέω ‘είναι η τελευταία σου κουβέντα;’». Αρχηγός : Προσπαθώ να βρω μία άκρη και λέω καταλαβαίνω ότι γίνεται μία ραδιουργία, η οποία να στο πω κι αλλιώς δεν έχει νόημα. Γιατί εγώ έδωσα λεφτά φίλε. Εγώ θα το πω μπροστά στον (υπαρχηγό). Εγώ έδωσα 50.000 και ξέρεις για ποιον τα έδωσα; Για την Βρισηίδα.

: Πού είναι αυτά; Δεν της τα έχει δώσει. Αρχηγός : Τα έδωσα για την Βρισηίδα.

: Έχει δηλαδή 50.000 για την Βρισηίδα και δεν της τα έχει δώσει; Αρχηγός: Όταν βρεθούμε μπροστά σου θα τον πάρω τηλέφωνο.

Η αλήθεια όμως ήταν εντελώς διαφορετική, όπως περιγράφει η Βρισηίδα Ανδριώτου στο περιβάλλον της. Παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις, δεν πήρε ποτέ πίσω τα 50.000 ευρώ που είχε διαθέσει.

«Κλείσε το τηλέφωνο και καλή χρονιά να έχουμε»

Οι επικοινωνίες και τα μηνύματα του Σπύρου Μαρτίκα με τα υψηλόβαθμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται για μήνες. Ακόμα και την περασμένη Πρωτοχρονιά, όταν ο φαρμακοποιός έκανε ακόμα μία προσπάθεια.

: Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα χρονιά. Δεν έχουμε μιλήσει γιατί δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Το μόνο που σου ζητάω και εκλιπαρώ εσένα και τον (υπαρχηγό) είναι αυτά τα 70.000 που είπες ‘δώστε τα να τελειώνουμε’, να σώσω τη ζωή μου και σας υπόσχομαι την στιγμή που μου τα δίνετε θα κάνω επί τόπου story αγκαλιά ότι είστε οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει. Αρχηγός: Ναι ρε μ@@ τελείωσε σου λέω. Κλείσε το τηλέφωνο και καλή χρονιά.

Ο Σπύρος Μαρτίκας καταγγέλλει πως βρέθηκε εγκλωβισμένος, χωρίς να έχει την οικονομική δυνατότητα να επιστρέψει τα χρήματα στην τότε σύντροφό του. Η Βρισηίδα Ανδριώτου φέρεται πως έχει αποφασίσει να μην κινηθεί νομικά κατά του πρώην συντρόφου της. Όπως λέει, κάνει πλέον 3 και 4 δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

Οι αποκαλύψεις για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται με μία σειρά από εικόνες και συνομιλίες να ρίχνουν με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερο φως στα όσα συνέβαιναν στις πλάτες των θυμάτων της.



