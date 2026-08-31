Άπιστευτος οδηγός έκανε προσπέραση στον ΒΟΑΚ και έσπασε τα κολωνάκια - Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ το βίντεο

Τα στελέχη του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ στην Κρήτη συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον οδηγό, ο οποίος προκειμένου να κάνει προσπέραση έσπασε κολωνάκια του ΒΟΑΚ.
Συγκεκριμένα ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μαλίων, και έτσι έσπασε τα διαχωριστικά κολωνάκια για να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπως αναφέρει το patris.gr.
Κάμερα σε όχημα που βρισκόταν από πίσω κατέγραψε την επικίνδυνη κίνηση του ασυνείδητου οδηγού. Η αστυνομία συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και να λάβει τα πρόστιμα για τις παραβάσεις του ΚΟΚ.
Στο συγκεκριμένο κομμάτι του ΒΟΑΚ, αλλά και σε άλλα υπάρχουν έργα και έχουν τοποθετηθεί πλαστικά κολωνάκια προκειμένου να μην γίνονται προσπεράσεις.
Ο συγκεκριμένος οδηγός παραμένει στο αντίθετο ρεύμα και ξαφνικά κάνει δεύτερο επικίνδυνο ελιγμό προκειμένου να επιστρέψει στο ρεύμα του και να συνεχίσει τη πορεία του.
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