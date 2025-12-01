«Απλά κάντε μπλοκ τον παιδόφιλο»: Τι είπε αστυνομικός σε μητέρα που έκανε καταγγελία

Αποτροπιασμό προκαλεί η αναφορά μιας μητέρας, η οποία προσπάθησε να καταγγείλει έναν παιδόφιλο που παρενοχλούσε το 10χρονο παιδί της, με τον εν υπηρεσία αστυνομικό να την αποτρέπει, λέγοντάς της πως ένα απλό «μπλοκ» στα socials θα αρκούσε.

Η μητέρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά μίλησε στον Ant1, αναφέροντας ότι η 10χρονη κόρη της δημιούργησε λογαριασμό σε κοινωνική πλατφόρμα και μία εβδομάδα αργότερα δέχτηκε μηνύματα από έναν ενήλικα.

«Θέλω να χ… Στείλε μου μια φωτογραφία σου, πήγαινε στο μπάνιο… Εγώ θα βλέπω απλά, αν θες σου μιλάω κιόλας», είναι μερικά από τα ειδεχθή μηνύματα που έστειλε.

Της είπαν να...μπλοκάρει τον παιδόφιλο

Το ανήλικο ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και εκείνη, προσποιούμενη την κόρη της, άρχισε να επικοινωνεί μαζί του για να τον παγιδεύσει. Μόλις συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, επικοινώνησε με τις αρχές, οι οποίες έδωσαν οδηγίες για να προχωρήσει σε καταγγελία.

Όταν επισκέφθηκε την Ασφάλεια όμως, ο αστυνομικός την απέτρεψε. «Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Θα πάρει ένα χρόνο τουλάχιστον… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να της είπε.

Η γυναίκα τρομαγμένη επικοινώνησε ξανά με τις αρχές και έμαθε ότι έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία, πιθανώς πάλι με τον ίδιο αστυνομικό.