Από έκρηξη η φωτιά στου Γκύζη: Φιάλη αερίου εκτοξεύτηκε και έφτασε σε διπλανό κτίριο

Απίστευτες σκηνές εκτυλίσσονται στου Γκύζη ύστερα από έκρηξη φιάλης αερίου που προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ευτυχώς χωρίς θύματα ή τραυματισμούς..

Η εκτεταμένη πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Ανδρέα Κάλβου, ενώ η φιάλη που εξερράγη εκτοξεύτηκε στα 50 μέτρα και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία, επί της οδού Ραγκαβή, διαπερνώντας μάλιστα τον τοίχο του κτιρίου.

Πλάνα του Orange Press Agency καταγράφουν τον πυκνό μαύρο καπνό και τις φλόγες που έχουν φτάσει μέχρι το μπαλκόνι του διαμερίσματος. Για την κατάσβεση επιστρατεύτηκαν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα.