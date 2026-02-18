Από το εξωτερικό με… 15,5 κιλά ναρκωτικά: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος»

Συνελήφη ένα 19χρονο μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού
Κατασχέθηκαν 15,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τρίτης(17/2) στο
«Ελ. Βενιζέλος», ο 19χρονος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ, εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.
Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής -30- νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά -15- κιλά και -500- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
