Από μηχανής... κλαρίνα σε πανηγύρι στην Πτολεμαΐδα - Έφτασαν με γερανό

πανηγύρι, τρεις οργανοπαίχτες με κλαρίνα έκαναν κυριολεκτικά... πτήση προς τη σκηνή! Σε μια από τις πιο θεαματικές εισόδους που έχουμε δει σε ελληνικό, τρεις οργανοπαίχτες με κλαρίνα έκαναν κυριολεκτικά...

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Άρδασσα Εορδαίας, όπου το γλέντι του «Κώστα του Χοντρού» ξεκίνησε με τους μουσικούς να καταφθάνουν μέσα σε κλούβα γερανού,

πλαισιωμένοι από πυρσούς και χειροκροτήματα.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τους καλλιτέχνες να αιωρούνται πάνω από το πλήθος και να προσγειώνονται στο κέντρο της πίστας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αξέχαστου γλεντιού.

Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια...



Άρδασσα Πτολεμαΐδας!

Όπως σχολίασαν χρήστες στα social media: «Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια… τώρα θέλεις και γερανό!»

Η πρωτοβουλία αυτή ανεβάζει τον πήχη για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αποδεικνύοντας πως η φαντασία και το μεράκι δεν έχουν όρια.