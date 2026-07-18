Μενού

Από πού να το πρωτοπιάσεις: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα έπιασε 170 χιλιόμετρα με κλεμμένη μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη ένας 17χρονος που πραγματικά το «τερμάτισε», οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα κλεμμένη μοτοσικλέτα, τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
Τροχαία
Τροχαία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνελήφθη ένας 17χρονος που πραγματικά το «τερμάτισε», οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα μοτοσικλέτα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης να οδηγεί κλεμμένη μάλιστα μοτοσικλέτα, στην Επαρχιακή Οδό Σίνδου-Χαλάστρας, με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ/ώρα, ενώ δεν είχε φυσικά ούτε δίπλωμα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν προέκυψε από τον έλεγχο ότι το όχημα είχε κλαπεί σε προγενέστερο χρόνο από την περιοχή των Κυμίνων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ