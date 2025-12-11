Από τα μπλόκα στο Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει διάλογο και νέα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα

Η κυβέρνηση απευθύνει κάλεσμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα να ορίσουν συγκεκριμένους εκπροσώπους και να καταθέσουν σαφές πλαίσιο αιτημάτων.

Μόνο έτσι, όπως τονίζεται, μπορεί να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για νέα στοχευμένα μέτρα ανακούφισης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, εξετάζονται παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν συγκροτημένα από τις συντονιστικές επιτροπές, ενώ οι γέφυρες επικοινωνίας με τον πρωτογενή τομέα παραμένουν ανοιχτές.

Την πρόσκληση επανέλαβαν χθες τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Τσιάρας, μετά από εσωτερική σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με βουλευτές του κόμματος.

Τα «κλειδιά» για συνάντηση

Για να υπάρξει συνάντηση, απαιτείται συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και σαφής κατάθεση αιτημάτων. Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι πριν δύο χρόνια, όταν ο διάλογος έγινε συντεταγμένα με τον πρωθυπουργό, υπήρξαν απτά αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο.

Καθοριστικό σημείο θεωρείται το ερχόμενο Σάββατο, όταν οι αγρότες θα συνεδριάσουν στη Νίκαια της Λάρισας. Αν προκύψει εθνική Συντονιστική Επιτροπή, τότε οι εξελίξεις για συνάντηση με την κυβέρνηση – ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο – θα επιταχυνθούν.

Σενάρια για νέα μέτρα

Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της μειωμένης τιμής στο ρεύμα στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω. Οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Επίσης, συζητείται ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι φέτος οι αγρότες θα λάβουν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 3,1 δισεκατομμύρια του 2024.