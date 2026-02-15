Μενού

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα»: Υποχώρησε οδόστρωμα στα Τζουμέρκα λόγω κακοκαιρίας

Υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Τι δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, «χτήπησαν» τα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει επαρχιακός δρόμος. 

Συγκεκριμένα, υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» αναφέρει  ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς την στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητο του κάτοικος των Άγναντων.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να «τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε».

Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.

