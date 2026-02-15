«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα»: Υποχώρησε οδόστρωμα στα Τζουμέρκα λόγω κακοκαιρίας

Οι έντονες βροχοπτώσεις, «χτήπησαν» τα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει επαρχιακός δρόμος.
Συγκεκριμένα, υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» αναφέρει ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς την στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητο του κάτοικος των Άγναντων.
Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να «τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε».
Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.
