Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές στην Κρήτη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.). Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή στη Χαμάς, εκπαίδευση σε τρομοκρατικές πρακτικές, μετακινήσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς και σχεδιασμό επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε επαφές με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στην Κρήτη και την Αθήνα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός εργαστηρίου.

Το εργαστήριο στα Πατήσια

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις άνδρες είχαν κοινή εκπαίδευση από τη Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ο 37χρονος, που εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Κρήτη από την Αθήνα, όπου διέμενε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το διαμέρισμα είχε διαμορφωθεί σε αυτοσχέδιο εργαστήριο. Εκεί εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας, δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια, ενώ προέκυψε ότι είχε προχωρήσει και σε παραγγελίες επιπλέον χημικών ουσιών, τις οποίες δεν είχε ακόμη παραλάβει.

Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε την κατασκευή χημικού εκρηκτικού μηχανισμού, με στόχο επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και πιθανό στόχο ισραηλινών συμφερόντων.

Οι εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θεωρούν ότι όταν θα είχαν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα υλικά, οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο θα συναντούσαν τον 37χρονο προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου.

Παρότι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στην Κρήτη κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι δύσκολα θα μπορούσε να αποτελεί τον άμεσο στόχο, καθώς η προετοιμασία του μηχανισμού δεν είχε ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι Αρχές θεωρούν ότι η σχεδιαζόμενη ενέργεια θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και να έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.