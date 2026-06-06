Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς

Στη σύλληψη ενός 37χρονου παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν το Σάββατο (6/6) στην Κρήτη στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών και όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Η επιχείρηση στήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό ανάμεσα στην ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Πλέον οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τη δραστηριότητα του συλληφθέντος και τις επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ.

Στο πλαίσιο της επιχειρήσης εξαπολύθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος πρόκειται να περάσει το κατώφλι του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.