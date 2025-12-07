ΕΛΣΤΑΤ: Aπό τι νοσούν περισσότερο οι Έλληνες - Στο «κόκκινο» και τα ζητήματα ψυχικής υγείας

Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023, δείχνει μεταξύ άλλων από τι νοσούν περισσότερο οι Έλληνες. Στόχος είναι να καταγράψει τα στοιχεία των εξελθόντων ασθενών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν.

Αναλυτικότερα το 2023 συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 260 νοσοκομεία και κλινικές. 35,0% (91) αυτών βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το 23,8% (62) στις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά στη νομική τους μορφή το 48,5% (126) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το 2023 οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.446.040, εκ των οποίων οι 724.034 (50,1%) ήταν άρρενες και 722.006 (49,9%) θήλεις. Σε δημόσια νοσοκομείακλινικές νοσηλεύτηκαν 1.025.650 (70,9%) ασθενείς.

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των ασθενών, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 507.237 (35,1%) ασθενείς, εκ των οποίων οι 288.998 (57,0%) εξ αυτών ήταν άρρενες και οι 218.239 (43,0%) θήλει.



Ο συνολικός αριθμός των νοσηλειών κατά το 2023 ανήλθε σε 2.951.372, εκ των οποίων 1.505.332 (51,0%) αφορούν σε ημερήσιες νοσηλείες.

Από τι νοσούν περισσότερο οι Έλληνες

Οι πιο συχνές αιτίες νοσηρότητας ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» με 187.666 (13,0%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 161.223 (11,1%) και τα «Νεοπλάσματα» με 155.549 (10,8%).

Τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας για τους άνδρες ασθενείς με 117.100 (16,2%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 92.552 (12,8%) και τα «Νεοπλάσματα» με 82.578 (11,4%) περιστατικά.

Από τις γυναίκες ασθενείς, 84.819 (11,7%) νοσηλεύτηκαν λόγω «Κύησης, τοκετού και λοχείας», 74.992 (10,4%) για «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» και 72.971 (10,1%) για «Νεοπλάσματα».

ΕΛΣTAT: Για ζητήματα ψυχικής υγεία η μεγαλύτερη διάκρεια νοσηλείας

Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοσηλείας το 2023 παρατηρήθηκε σε θέματα ψυχικής υγείας, στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (39,1 ημέρες), ακολουθούμενη από «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,3 ημέρες) και τα «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,9 ημέρες).