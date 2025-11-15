Από την Αράχωβα στον Βορρά: Οι εκτελεστές του Λάλα πιθανόν ετοίμαζαν νέο χτύπημα

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν όχι μόνο να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στο Λιβάδι Αράχωβας την 1η Νοεμβρίου, αλλά και να αποτρέψουν ένα νέο μαφιόζικο χτύπημα.

Οι δύο βασικοί δράστες, σεσημασμένοι με πλούσιο ποινικό παρελθόν, εντοπίστηκαν στην Καβάλα, όπου κινήσεις τους έδειχναν προετοιμασία για νέο «συμβόλαιο θανάτου». Σύμφωνα με το ertnews, αξιωματικός ανέφερε πως οι εκτελεστές «γλυκάθηκαν» από τις απολαβές τους και ετοιμάζονταν για επόμενο χτύπημα.

Η ταυτοποίηση των δραστών

Καταλύτης για την εξιχνίαση ήταν η απόπειρα δολοφονίας τον Σεπτέμβριο σε βάρος οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, πρώην συνεργάτη του Λάλα. Οι Αρχές εντόπισαν κοινά στοιχεία με την εκτέλεση στην Αράχωβα και μέσω ανάλυσης κινητών τηλεφώνων διαπίστωσαν ότι το σήμα τους μετακινήθηκε από Αθήνα στη Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Βιντεοληπτικά υλικά και άλλα στοιχεία οδήγησαν στην πλήρη ταυτοποίηση.

Τέσσερις ημεδαποί συμμετείχαν στην εκτέλεση.

Οι δύο βασικοί δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα, το οποίο έκαψαν μαζί με καλάσνικοφ και δύο πιστόλια.

Οι δύο νεότεροι συνεργοί είχαν βοηθητικό ρόλο, οδηγώντας τα αυτοκίνητα διαφυγής. Στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οι έρευνες αποκάλυψαν οπλοστάσια με οκτώ όπλα, που στάλθηκαν για βαλλιστική εξέταση. Σύμφωνα με το ertnews, οι νεαροί δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Ο 37χρονος από την Καβάλα είχε εμπλακεί στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση το 2022, ενώ ο συνεργός του είχε συμμετάσχει σε απόπειρα δολοφονίας τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο είχαν πλούσιο ιστορικό με ανθρωποκτονίες και ληστείες.

Ο ρόλος του θύματος

Ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι. Το τελευταίο διάστημα είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων. Μέσα στις φυλακές είχε επιτεθεί σε ηγετικό στέλεχος της «Greek Mafia» κατ’ εντολή του Έντικ, ανοίγοντας μέτωπα με τον αντίπαλο «στρατόπεδο». Σύμφωνα με το ertnews, οι Αρχές εξετάζουν εμπλοκή του σε συμβόλαια θανάτου.

Προηγούμενες απόπειρες

Τον Μάιο είχε γλιτώσει από δολοφονική επίθεση στα Άνω Λιόσια, χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του. Στην Αράχωβα, οι εκτελεστές έστησαν καρτέρι έξω από το σαλέ. Μία τηλεφωνική κλήση τον έκανε να βγει στο μπαλκόνι, όπου δέχτηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ και πιστόλι.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα με βαριά δικογραφία. Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν εντολή εγχώριας προέλευσης για το συμβόλαιο θανάτου. Σύμφωνα με το ertnews, η υπόθεση θεωρείται κομβική στον πόλεμο των μαφιόζικων οργανώσεων.