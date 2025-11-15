Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που κατηγορούνται για τη δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο από τους τέσσερις, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ποινικό μητρώο, ωστόσο οι άλλοι δύο δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Και οι τέσσερις είναι Έλληνες, ένας εξ αυτών με καταγωγή από χώρα της Σοβιετικής Ένωσης.

Βρίσκονται ήδη στη ΓΑΔΑ και φαίνεται πως είναι και οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί.

Η κλήση που τον ανάγκασε να βγει στο μπαλκόνι και τα μοιραία λάθη του

Με δύο καλάσνικοφ και ένα 9άρι πιστόλι εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα ή «Body Builder» ή «Μάγειρα» οι πληρωμένοι δολοφόνοι του. Το ένα καλάσνικοφ και το 9άρι πιστόλι βρέθηκαν μέσα στο τζιπ που έκαψαν οι εκτελεστές για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Αναζητείται το άλλο όπλο από το ελληνικό FBI, το οποίο είτε έχουν κάψει σε άλλο σημείο είτε το έχουν κρύψει. Το τζιπ το οποίο έκαψαν, είχαν κλέψει από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Η Αστυνομία εκτιμά πως οι δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης ήταν δύο ενώ φαίνεται πως είχαν ομάδα υποστήριξης, άλλα δύο άτομα που τους μετέφεραν από το σημείο όπου έβαλαν φωτιά στο τζιπ.

Τα λάθη που του κόστισαν τη ζωή

Ο Γιάννης Λάλας γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και ότι είχε μπει στο στόχαστρο της Greek Mafia με την οποία ήταν σε ανοικτή κόντρα. Είχε σύγκρουση μάλιστα με ηγετικό της στέλεχος. Συνήθως κυκλοφορούσε με δύο σωματοφύλακες, ωστόσο εκείνο το διήμερο στον Παρνασσό δεν είχε φύλαξη.

Το τηλεφώνημα τον έκανε να χάσει την συγκέντρωσή του, χαλάρωσε και δεν πρόσεξε. Με το που βγήκε στο μπαλκόνι, οι εκτελεστές, που του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, τον «γάζωσαν» σε όλο του σώμα.

Είχε προσχωρήσει στη ρωσόφωνη μαφία του Έντικ, ήταν το δεξί του χέρι και είχε δικογραφίες για εκβιασμούς, ληστείες, λαθρεμπόριο καυσίμων. Είχε στην κατοχή του μάλιστα πρατήρια καυσίμων. Σε ένα από αυτά στη Μεταμόρφωση είχε καταφύγει μετά την απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει κατά του, με 47 σφαίρες. Τότε σώθηκε από το θωρακισμένο αυτοκίνητό του. Πατώντας γκάζι κατάφερε να διαφύγει, αλλά το συμβόλαιο θανάτου του έτρεχε.

Ο 42χρονος και ο αδερφός του, ήταν οι βασικοί κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ. Ο «Body Builder» είχε κάτσει στη φυλακή έναν χρόνο, ωστόσο είχε αθωωθεί, τόσο αυτός όσο και ο αδερφός του, λόγω αμφιβολιών.

Το βανάκι και το κίνητρο

Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή τους, καθώς είχαν κίνητρο ύστερα από τις αποκαλύψεις του Γιώργου Καραϊβάζ για την Greek Mafia.

Το 2024 όμως είχαν αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, έδειχναν την ημέρα της δολοφονίας αλλά και τις προηγούμενες, το βανάκι της εταιρείας των δύο αδερφών στην περιοχή.

Μετά τη δολοφονία, η μηχανή με τον έναν δολοφόνο πάνω κινείται παράλληλα με το βανάκι.

Αυτά τα στοιχεία δεν κρίθηκαν αρκετά για την ενοχή τους.

Είχε κατηγορηθεί επίσης και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη «Dirty Harry» στη Λαμπρινή, έξω από το γυμναστήριο που πήγαινε.