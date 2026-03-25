Παρέλαση θα κάνουν σήμερα, 25η Μαρτίου, τα δύο «νηπιάκια» που κατοικούν στο Αγαθονήσι. Η Ειρήνη και ο Γιάννης θα παρελάσουν μαζί με μαθητές δημοτικού από τα Βριλήσσια, που έφτασαν ειδικά γι' αυτό τον σκοπό στο νησί. Ακόμα, μαθητές από τη Βούλα έχουν ταξιδέψει στη Γαύδο για τον ίδιο σκοπό.

Από χθες βρίσκεται στο Αγαθονήσι η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων, ο Αθλητικός Όμιλος Κούρος δίνοντας δώρα στα παιδιά και εξοπλισμό (νεφελοποιητές και υγειονομικό υλικό) στο Περιφερειακό Ιατρείο.

«Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νιώθουν ότι έχουν παραπάνω παρέα, γιατί δυστυχώς εδώ τα παιδάκια είναι πολύ λίγα και αναμένουν να γίνει η παρέλαση και ανυπομονούν πάρα πολύ» σημείωσε η νηπιαγωγός τους, κα Ελένη Παπαστεργίου.

«Η ζωή εδώ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα και ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχει μια απομόνωση» παραδέχθηκε η νηπιαγωγός.

«Παρόλα αυτά, η ξεχωριστή εμπειρία, μια εμπειρία ζωής είναι να ζεις και να χαίρεσαι με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά και γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας» κατέληξε η ίδια.

Ακόμα, μαθητές από δημοτικό σχολείο της Βούλας, άφησαν την Αττική και ταξίδεψαν στην Γαύδο.

Η αντιπροσωπεία μετέβη στο ακριτικό νησί για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις, επιδιώκοντας να στηρίξει και να εκπροσωπήσει την τοπική κοινωνία με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντουτσούλης, η αρχική ιδέα ξεκίνησε ως μια «αποστολή συμπαράστασης» για έναν και μοναδικό μαθητή που φοιτούσε στο νησί. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο μαθητής αυτός έχει αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα σήμερα στη Γαύδο να μην υπάρχει κανένας μαθητής και το σχολείο να τελεί υπό αναστολή λειτουργίας από τον Οκτώβριο.

«Η αποστολή μας μετατράπηκε σε μια αποστολή εκπροσώπησης ολόκληρου του νησιού», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στόχος είναι να τιμηθούν οι κάτοικοι, ο δήμος και η ιστορία του τόπου.