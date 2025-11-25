Aπό την Κυριακή στην Ελένη: Γυναίκες που δολοφονήθηκαν «ζωντανεύουουν» μέσω AI

Mε αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» πήρε την πρωτοβουλία με την συναίνεση των συγγενών, που καθίστανται ιδρυτικά και επίτιμα μέλη, να δώσει φωνή σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν και δεν μπορούν πια να μιλήσουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο βίντεο «Σήμερα είμαι εκείνη», οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη, Ντόρας Ζαχαριά εμφανίζονται να μιλούν σαν να ζουν ακόμα τονίζοντας πως πίσω από κάθε γυναικοκτονία, κρύβεται μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της βίαια.

Στη συνέχεια, η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού μεταφέρει το μήνυμα της καμπάνιας που δεν είναι άλλο από το να μην μένουμε αμέτοχοι όταν βλέπουμε σημάδια κακοποιήσης, να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει «άλλη μία».

Το βίντεο είναι μια υπενθύμιση πως σήμερα στις 25 Νοεμβρίου δεν είναι μια ήμερα που απλώς θυμόμαστε τις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί αλλά που συμβάλλουμε ενεργά στην εξάλλειψη της έμφυλης βίας.