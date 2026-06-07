Από τον Παλαιοκώστα στον Ρωχάμη: Οι 3 πιο θεαματικές αποδράσεις στην ιστορία των ελληνικών φυλακών

Σπάνιο άλλα όχι ακατόρθωτο, όπως έχει δείξει η ιστορία, το να αποδράσει κρατούμενος από τις ελληνικές φυλακές, με το πιο πρόσφατο περιστατικό, τον 37χρονο που απέδρασε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, λίγες ημέρες πριν λάβει για 4ηφορά άδεια εξόδου.

Ανάμεσα στις πιο πιο θεαματικές αποδράσεις που έχουν γίνει ποτέ, ήταν αυτή του Βασίλη Παλαιοκώστα και του Αλκέτ Ριζάι, που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2006, όταν ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στην ταράτσα των φυλακών Κορυδαλλού, μάζεψε τους δύο κατάδικους, οι οποίοι ανέβηκαν μέσω ανεμόσκαλας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα «έγινε καπνός».

Ο Αλκέτ Ριζάι συνελήφθη δύο μήνες μετά, ενώ ο Βασίλης Παλαιοκώστας δύο χρόνια μετά, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο ίδιος κατά τη σύλληψή του είπε στους αστυνομικούς «εντάξει κερδίσατε». Ωστόσο, η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, καθώς ένα χρόνο αργότερα από τη σύλληψή του, το 2009 ένα δεύτερο ελικόπτερο προσγειώνεται ξανά στην ταράτσα των φυλακών και οι δύο άντρες κατορθώνουν να αποδράσουν για δεύτερη φορά. Μέχρι σήμερα ο Παλαιοκώστας αναζητείται από τις Αρχές.

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Άξια να αναφερθεί είναι και η υπόθεση του Βαγγέλη Ρωχάμη. Ο ίδιος έχει σπάσει το «ρεκόρ», καθώς έχει αποδράσει 6 φορές από τις φυλακές και άλλες τόσες μέσα από τα χέρια των αστυνομικών. Είχε μάλιστα δηλώσει πως έχει κάνει τα πάντα, εκτός από φόνο.

Στις 7 Απριλίου 1986, ο 45χρονος τότε κατάδικος κατορθώνει να αποδράσει για 4η φορά από τις φυλακές Κορυδαλλού. Κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, φόρεσε «τα καλά του», ψεύτικο μουστάκι και περούκα και βγήκε από την κύρια είσοδο σαν επισκέπτης, πήρε ένα ταξί και εξαφανίστηκε.

Περνάμε στην απόδραση του Πίτερ Σέντομ, έναν από τους μεγαλύτερους κακοποιούς της δεκαετίας του ΄90. Καταδικάστηκε για σειρά αδικημάτων και φυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, τη στιγμή που η Αμερικανική Δικαιοσύνη τον είχε καταδικάσει σε θάνατο για τους φόνους που είχε διαπράξει εκεί.

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Στις 27 Μαΐου 2002, η ψυχολόγος και ερωμένη του, σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, Όλγα Ατζαμόγλου, τον συνάντησε στην φυλακή του έδωσε κοστούμι και περούκα και τον έβγαλε από την είσοδο, λέγοντας στους φρουρούς ότι ήταν συνάδελφός της.

Η κατάληξη αυτής της ιστορίας ήταν τραγική, αφού η Όλγα Ατζαμόγλου βρέθηκε νεκρή το 2006 στην Κολομβία. Νεκρός βρέθηκε και ο ίδιος ο Πίτερ Σέντομ δύο χρόνια αργότερα, σε ένα νησί της Βενεζουέλας.