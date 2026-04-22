Απόβαση των ΜΑΤ στη Γαύδο: Ένταση σε επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών σε παραλίες

Ένταση επικρατεί στη Γαύδο από το πρωί της Τετάρτης (22/4), με αφορμή την επιχείρηση για την κατεδάφιση των ξύλινων κατασκευών και την εκκένωση των παραθαλάσσιων χώρων από δυνάμεις των ΜΑΤ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Αγώνας Κρήτης», τα γεγονότα της 21ης Απριλίου στην παραλία του Λαυρακά, όπου δυνάμεις της αστυνομίας και συνεργεία κατεδάφισης ήρθαν αντιμέτωπα με παραθεριστές και μέλη συλλογικοτήτων, σηματοδοτούν την κλιμάκωση μιας χρόνιας διαμάχης για τον χαρακτήρα και τη διαχείριση του νοτιότερου άκρου της Ευρώπης.

Οι αρχές επιμένουν στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, ενώ οι συλλογικότητες προτάσσουν την αυτοοργάνωση, με την κατάσταση να παραμένει οριακή, καθώς αναμένονται νέες παρεμβάσεις και πιθανές προσαγωγές.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, 21 Απριλίου, όταν κλιμάκιο αποτελούμενο από αστυνομικές δυνάμεις και συνεργείο εξοπλισμένο με εργαλεία κατεδάφισης έφτασε στην παραλία του Λαυρακά.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η εκτέλεση εντολής για την απομάκρυνση των μικρών ξύλινων καλυβιών που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή, πρωτοβουλία που υποστηρίζεται σθεναρά από τη δημοτική αρχή του νησιού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της συλλογικότητας «Gavdos SeaFront Collective», οι εργασίες δεν προχώρησαν άμεσα λόγω της παθητικής αντίστασης και των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο πεδίο.

Αν και το συνεργείο αποχώρησε προσωρινά, ΜΑΤ ταξίδεψαν με το πλοίο της γραμμής στο νησί, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της απόφασης και τη διενέργεια συλλήψεων, εάν κριθεί απαραίτητο.