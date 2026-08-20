Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας: Βρέθηκε και συνεληφθη 33χρονος δραπέτης και συνεργός του

Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ο δραπέτης συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Φυλακές Κασσάνδρας - Χειροπέδες και σε συνεργό για την απόδραση

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 44χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 33χρονο δραπέτη, σε περιοχή της Κοζάνης, καθόσον δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης 30 μηνών, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 44χρονης θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.