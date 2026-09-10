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Απόδραση στα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας: Εκεί όπου η φύση συναντά την ευεξία

Από τα περίφημα Λουτρά Πόζαρ και την ιστορική Αιδηψό μέχρι την Ικαρία, τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας προσφέρονται για μικρές ή πολυήμερες απόδρασεις που συνδυάζουν τη φύση με την αναζωογόνηση.

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Λουτρά Πόζαρ
Λουτρά Πόζαρ | Shutterstock
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Οι ιαματικές πηγές της Ελλάδας, γνωστές ήδη από την αρχαιότητα, αποτελούν εδώ και αιώνες προορισμό για όσους αναζητούν χαλάρωση και ευεξία. Η χώρα μας διαθέτει εκατοντάδες θερμομεταλλικές πηγές, με τα νερά τους να εμπλουτίζονται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία καθώς διασχίζουν τα πετρώματα στο υπέδαφος.

Άλλες βρίσκονται μέσα σε καταπράσινα φαράγγια, άλλες δίπλα στη θάλασσα και άλλες σε ήσυχες λουτροπόλεις, προσφέροντας την ευκαιρία για ένα ταξίδι που συνδυάζει τη φύση με την αναζωογόνηση. 

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