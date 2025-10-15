Μενού

Απόδραση, τηλεοπτική εμφάνιση και τελικά σύλληψη: Ο δραπέτης της Κασσάνδρας στη Βοιωτία

Συνελήφθη στη Βοιωτία ο δραπέτης που μίλησε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου μετά την απόδρασή του από την Κασσάνδρα.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα (14/10) στη Βοιωτία ο δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, ο οποίος είχε αποδράσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον ΠΑΘΕ, το οποίο είχε υπεξαιρέσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι replica και κινητό τηλέφωνο.

Ο άνδρας είχε προκαλέσει αίσθηση όταν, μετά την απόδρασή του, μίλησε με καλυμμένο πρόσωπο σε τηλεοπτική εκπομπή, δηλώνοντας ότι έφυγε για να δει το παιδί του και αρνούμενος κατηγορίες για ληστείες και επίθεση σε γυναίκα – κατηγορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα DNA.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ, κυκλοφορούσε ανενόχλητος, απαντώντας σε κλήσεις μέσω εφαρμογών.

