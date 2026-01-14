Αποφασισμένοι για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ οι αγρότες: Σε εξέλιξη η Πανελλαδική των μπλόκων

Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνουν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και με αυτήν την πρόταση «κατεβαίνει» στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01)

Στη συνάντηση, σύμφωνα με το MEGA, συμμετέχουν εκπρόσωποι πάνω από 60 μπλόκα.

Η κυρίαρχη πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας μιλά για κάθοδο αγροτών στην Αθήνα με τρακτέρ, Ι.Χ. και λεωφορεία, όπου και θα πραγματοποιήσουν αγροτικό συλλαλητήριο, καλώντας παράλληλα και τον κόσμο που όλες αυτές τις ημέρες, όπως οι ίδιοι λένε, τους στήριξαν ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που κάνουν.

Υπάρχει σενάριο μάλιστα να «στρατοπεδεύσουν» στην Αθήνα για πάνω από 24 ώρες.

Αναμένεται να γίνει γνωστό ποιες άλλες προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι. Πρόκειται για μία πρόταση που θα λειτουργήσει , όπως θεωρούν , ως μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση για να δεχθεί σε διάλογο τις δύο επιτροπές που έχουν ορίσει εξαρχής.

Παράλληλα, θα γίνει και αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA, οι αγρότες λένε ότι «έδωσε ψίχουλα η κυβέρνηση και ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο να δοθούν και άλλα».

Παράλληλα, οι αγρότες εξακολοθούν να ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν προσήλθαν στον χθεσινό διάλογο και θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του αν κατέβουν στην Αθήνα.