Αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Χαρακτηρίζουν «ασπιρίνες» τις δηλώσεις Τσιάρα

Σε συντονισμό βρίσκονται οι αγρότες από τα 57 μπλόκα όλης της χώρας, στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες αναμένεται να τοποθετηθούν οργανωμένα, ωστόσο αυτό που λένε σε πρώτη φάση είναι ότι η δήλωση του κ. Τσιάρα ήταν γενικόλογη, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις.

«Παράθυρο» για μερική κυκλοφορία των οχημάτων στις Εθνικές Οδούς από τους αγρότες

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Νίκαιας αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση βλέπει τα αιτήματά τους, αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων τους, αλλά απαντάει με ασάφεια.

Εφόσον και αν γίνει δεκτή η πρόταση για διάλογο, οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν μία μερική κυκλοφορία των οχημάτων, με τα τρακτέρ να είναι τακτοποιημένα στις Εθνικές Οδούς, το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Ασπιρίνες οι δηλώσεις Τσιάρα»

Από την πλευρά τους, οι αγρότες του μπλόκου στα Μάλγαρα χαρακτηρίζουν «ασπιρίνες» τις δηλώσεις Τσιάρα, τονίζοντας ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στη σύσκεψή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτάει επίσης το πρώτο αίτημα των αγροτών που απέστειλε στην κυβέρνηση που αφορά στην παραγραφή των «αγροτοδικείων», καθώς το πρωί της Δευτέρας (15/12) δύο συλληφθέντες του μπλόκου της Νίκαιας δικάζονταν, με τη διαδικασία να αναβάλλεται για τον Δεκέμβριο του 2026.

Τι δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας

Νωρίτερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για «δίκαια αιτήματα», ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ο υπουργός έκανε λόγο για «περιθώρια», εντός των οποίων μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο στην αντλία.

Επιπλέον αναφέρθηκε στη δυνατότητα αλλαγής κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, καθώς και για ενίσχυση της κτηνοτροφίας κλπ. Τέλος κάλεσε εκ νέου σε διάλογο τους αγρότες.

Ο Κώστας Τσιάρας προχώρησε συγκεκριμένα στην ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση. Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».