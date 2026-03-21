Το «τραγούδι του Γιάνη Βαρουφάκη» σαρώνει στα κλαμπ της Ρωσίας

Προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε αποτελέσματα online με βάση τις λέξεις "Techno" και «Γιάνης Βαρουφάκης». Το πρώτο αποτέλεσμα παραμένει το «Μιλώντας στον Πατέρα Μου: Μια εισαγωγή στην τεχνοφεουδαρχία», το βιβλίο του πρώην υπουργού Οικονομικών, στο οποί υποστηρίζει ότι ο καπιταλισμός έχει ήδη πεθάνει και έχει αντικατασταθεί από ένα νέο, πιο σκοτεινό σύστημα. Μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν ενδιαφέρουσες θεματικές όπως αυτή στην οποία ο συγγραφέας υποστηρίζει πως οι αγορές και το κέρδος (πυλώνες του καπιτελισμού) έχουν πια δώσει τις θέσεις τους στις ψηφιακές πλατφόρμες και στο ψηφιακό ενοίκιο (cloud rent).

Ναι, αλλά με την techno μουσική πώς συνδέεται ο Γιάνης Βαρουφάκης;

Στο πιο πονηρό viral των τελευταίων ετών, ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε αποκαλύψει πως στο μακρινό παρελθόν έχει δοκιμάσει ναρκωτικά και έχει δώσει το παρόν σε συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής. Κάποιοι ένιωσαν ότι οι διηγήσεις του Γιάνη από τα νεανικά του χρόνια έξυσαν άγρια την επιφάνεια της συλλογικής μας ηθικής και τον κάλεσαν να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» και όλοι νιώσαμε ένα overdose πουριτανισμού στην ατμόσφαιρα να καλύπτει πολύ πιο σοβαρά σκάνδαλα, συνδεδεμένα ακόμα και μέλη της κυβερνώσας πλειοψηφίας.

Μέσα σε αυτή την ζοφερή κατάσταση, ένας DJ με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (πώς αλλιώς, πια!) δημιούργησε ένα χορευτικό κομμάτι που παίζει στους στίχους με το «Βαρουφάκης». Το κομμάτι διαδόθηκε αμέσως στην club σκηνή της Ρωσίας και έγινε χιτ. Είμαστε έτοιμοι άραγε για το παράλληλο σύμπαν όπου στην Αθήνα ο Γιάνης Βαρουφάκης θα δικάζεται και στα dancefloor της Ρωσίας (ή και ολόκληρης της Ευρώπης, κανένας DJ δε λέει όχι σε ένα καλό track) θα αποθεώνεται;