Την έντονη ενόχληση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει η απόφαση των Ευρωπαίων να μην στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, για να μπορέσει να ανοίξει ο τόσο σημαντικός διάδρομος για τις εξαγωγές πετρελαίου. Οι ηγέτες της Ευρώπης, ωστόσο, λένε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα συμμετάσχουν στον πόλεμο και έχουν τους λόγους τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε πως η άρνηση είναι «ένα ανόητο λάθος», συμπληρώνοντας - χωρίς αποδείξεις - πως «όλοι συμφωνούν μαζί μου, αλλά δεν βοηθούν. Και εμείς, σαν ΗΠΑ πρέπει να το θυμόμαστε γιατί είναι πολύ σοκαριστικό».

Από την οργή του, που σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Politico ήταν δίχως προηγούμενο, δεν ξέφυγαν και χώρες όπως Αυστραλία και Ιαπωνία, καθώς αρνήθηκαν, επίσης, να συνδράμουν.

«Επειδή έχουμε τόσο μεγάλη στρατιωτική επιτυχία, δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε την βοήθεια των νατοϊκών χωρών. Ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν» έγραψε στο Truth Social.

Οι New York Times εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι δεν επιθυμούν καμία ανάμειξη στον πόλεμο και αυτοί ποικίλουν, από την απλή αλήθεια ότι δεν θέλησαν ποτέ να ξεσπάσει αυτή η σύρραξη μέχρι το ότι θεωρούν ότι μία ανάμειξή τους απλώς θα κλιμακώσει την κατάσταση.

Δεν θέλησαν ποτέ αυτόν τον πόλεμο και δεν θέλουν να μετέχουν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα, χωρίς να λάβουν τη γνώμη της Ευρώπης ή άλλης πλευράς.

Δεν έγινε καμία προσπάθεια να συσταθεί μία «σύμπραξη προθύμων» ή να προβληθεί κάποιο διεθνές επιχείρημα για πόλεμο, όπως έκανε η κυβέρνηση Μπους πριν από δύο δεκαετίες με το Ιράκ.

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, η κυβέρνηση του Τραμπ το μόνο που επιχειρεί να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές βάσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη για να εξαπολύσει επιθέσεις. Η Γερμανία συμφώνησε, η Βρετανία αναγκάστηκε, τελικώς, να το κάνει, αλλά η Ισπανία επιμένει στο όχι.

Και το αποτέλεσμα αυτής της άρνησης ήταν η οργίλη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έφτασε μέχρι στο σημείο να φοβερίσει τους Ισπανούς με διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης.

Και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι τιμές στην αγορά ενέργειας εκτοξεύονται, ο Τραμπ συνεχίζει να ζητά τη βοήθεια της Ευρώπης, χωρίς να παρέχει, όμως, πληροφορίες για τα σχέδιά του, ένα χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου ή κάποιου είδους νομική κάλυψη για τα ευρωπαϊκά κράτη.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μας συμβουλεύτηκαν πριν από τον πόλεμο. Δεν υπήρξε, ποτέ, κοινή απόφαση όσον αφορά στο Ιράν» επεσήμανε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. «Άρα, δεν τίθεται ερώτημα για το πώς θα μπορέσει η Γερμανία να συνεισφέρει στρατιωτικά. Δεν θα το κάνουμε» ξεκαθάρισε.

Δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη ρήτρα του ΝΑΤΟ που αναφέρει πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνδράμουν τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

«Για 40 χρόνια, σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε» κατήγγειλε.

Η απάντηση της Ευρώπης, ωστόσο, είναι απλή: το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί κατ΄αυτόν τον τρόπο.

Παραδοσιακά, η συμμαχία δεν εμπλέκεται στη Μέση Ανατολή, ούτε προχωρά σε προληπτικά πλήγματα. Οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το Άρθρο 5 έχουν να κάνουν με προστασία συμμάχου ο οποίος δέχεται επίθεση. Η ρήτρα έχει ενεργοποιηθεί μία φορά: μετά τα τρομοκρατικά πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μερτς επεσήμανε προ ημερών πως το ΝΑΤΟ δεν είναι μία «αμυντική συμμαχία».

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, από πλευράς του, σημείωσε πως «ξεκάθαρα, το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται εδώ. Οι νατοϊκοί σύμμαχοι παρέχουν βασική υποστήριξη».

Δεν θεωρούν ότι η αποστολή δύναμης στο Ορμούζ θα λειτουργήσει...

Το Ιράν έχει «σφραγίσει» τα Στενά του Ορμούζ με απειλές και φθηνά μέσα. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε προσπάθεια διάνοιξης της διόδου, θα πρέπει να συνοδευτεί με συνεχή επιτήρηση της κατάστασης από ισχυρές δυνάμεις.

Η ναυτιλία στο σημείο είναι τόσο επισφαλής καθώς ακόμα και ένα οπλισμένο ιρανικό ταχύπλοο μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο τάνκερ.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή μόνο του, και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν πως δεν γνωρίζουν πώς θα μπορέσει το ναυτικό τους να συνδράμει.

...αλλά και να λειτουργήσει, μπορεί να κλιμακώσει τον πόλεμο

Για όσο διάστημα τα Στενά είναι κλειστά, οι τιμές των καυσίμων θα ανεβαίνουν όλο και περισσότερο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν, απελπιστικά, να πέσουν οι τιμές. Και πιστεύουν ότι ίδια είναι και η θέληση του Τραμπ.

Ιδιωτικά, ανώτεροι αξιωματούχοι από τη γηραιά ήπειρο δηλώνουν πως το μόνο που ενδέχεται να αλλάξει τη στάση του Αμερικανού είναι τα προβλήματα στις αγορές και η οργή της κοινής γνώμης των ΗΠΑ.

Ένα κλειστό Ορμούζ, επηρεάζει και τα δύο και ο Τραμπ δεν επιθυμεί να μπουν οι ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές με τις τιμές ενέργειας στο ζενίθ και τον κόσμο να κατηγορεί την κυβέρνηση για τον παρατεταμένο πόλεμο.

Το σενάριο αυτό, ενδέχεται να αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό μοχλό πίεσης του Αμερικανού προέδρου, προτού ο πόλεμος φτάσει σε εφιαλτικά επίπεδα: ένα οικονομικά κατεστραμμένο, πολιτικά ασταθές Ιράν που στέλνει εκατομμύρια μετανάστες προς την Ευρώπη.