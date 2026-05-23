Στα χέρια του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου βρίσκεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που άνοιξε την πόρτα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ηγετικό μέλος της «17 Νοέμβρη» είναι πλέον ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός καλείται να μελετήσει το νομικό σκεπτικό της απόφασης και να κρίνει εάν συντρέχουν ή όχι λόγοι αναίρεσης της αποφυλάκισης του αρχηγού με το ψευδώνυμο Λάμπρος. Κατά της αποφυλάκισης ήταν η εισαγγελική πρόταση, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η απόφαση του αντιεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου για την αναίρεση ή μη της απόφασης αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου αναμένεται άμεσα, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου σε σχηματισμό Συμβουλίου.

Αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Το πλήρες σκεπτικό

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των 17 δολοφονιών της οργάνωσης. Την Παρασκευή, έπειτα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ηγέτης της «17Ν» επέστρεψε στο σπίτι του στο Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την αποφυλάκισή του το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έλαβε υπόψη τέσσερις παράγοντες:

τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Γιωτόπουλος την προχωρημένη ηλικία του το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους στις άδειες που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022 -καθώς δεν θεωρούνταν πλέον επικίνδυνος το γεγονός ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές εντός της κράτησης του, και έκανε διδακτορικό στα Ανώτερα Μαθηματικά

Οι δικαστές έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις καλής διαγωγής από την πλευρά του κρατούμενου και του έδειξαν την έξοδο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, τοποθετήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, γιος του δολοφονηθέντα από την «17Ν» βουλευτή της ΝΔ, Παύλου Μπακογιάννη.

«Αν εγώ τώρα τον πετύχω κάπου στον δρόμο, που οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί συνέχεια κυκλοφορώ, εγώ τι θα κάνω; Και ακόμα χειρότερα, αν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε;» είπε ο Κώστας Μπακογιάννης

Η αποφυλάκιση του καταδικασθέντα πολυισοβίτη για την «17Ν» προκαλεί αντιδράσεις και εκτός συνόρων. Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας πως η 17Ν είχε βάλει στο στόχαστρό της και Τούρκους διπλωμάτες.