Μπακογιάννης: «Τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση, τον απόλυτο serial killer»

Για τον ντοκιμαντέρ για τη δράση της 17 Νοέμβρη μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης, παραδεχόμενος πως του είναι πολύ δύσκολο να βλέπει τον δολοφόνο του πατέρα του, Δημήτρη Κουφοντίνα, τον απόλυτο serial killer, στην τηλεόραση.

«Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω γι΄αυτό. Μας πλήγωσε βαθιά. Και λέω μας γιατί αναφέρομαι σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων» είπε στο Mega.

«Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση» συμπλήρωσε και έκανε λόγο για τον «απόλυτο Έλληνα serial killer. Έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους πισώπλατα».

Συμπλήρωσε πως τόσο η δική του οικογένεια όσο και άλλες «εκφράσαμε δημόσια την αντίθεσή μας γιατί τού δόθηκε αυτό για το οποίο δολοφονούσε, αυτή η δημοσιότητα, και του δόθηκε με γενναιοδωρία» είπε και επεσήμανε πως δεν έγινε στον Δημήτρη Κουφοντίνα καμία δύσκολη ερώτηση.

Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες εκτός φυλακής - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

«Δεν άντεξα να το δω, ούτε και θέλω ποτέ να το κάνω» παραδέχθηκε και υπογράμμισε πως «τον κοίταξα στα μάτια στο δικαστήριο, πριν από πολλά χρόνια, ως εκεί».

Ερωτώμενος για το εάν η οικογένεια έκανε κάτι για να σταματήσει το ντοκιμαντέρ, αρνήθηκε απερίφραστα διερωτώμενος: «από πού κι ως πού; Έχει δικαίωμα ένας σταθμός, ένας δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του».

Αλλά συμπλήρωσε πως διαφώνησε δημόσια με το ότι όλο αυτό έγινε με κρατική χρηματοδότηση. «Γιατί έπρεπε να μιλάει ο Κουφοντίνας για τα παιδικά του χρόνια, τον παππού του, και να πληρώνει το ελληνικό κράτος;».

Καταλήγοντας και απαντώντας στις φήμες που θέλουν να συνδέεται το ντοκιμαντέρ με την απομάκρυνση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, ζήτησε «να μην το συνδέουμε. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να μην συνδέουμε τις δουλειές μας. Εγώ θέλω να την αγαπώ, να την στηρίζω, να αισθάνεται δυνατή να παίρνει τις αποφάσεις της».