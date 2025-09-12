Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, αποφυλακίστηκε σήμερα το μεσημέρι (12/9) ο αρχηγός της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, όπως έγινε γνωστό.

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ). Επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.