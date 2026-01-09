Αποχώρησαν οι αγρότες από τα Τέμπη: «Όλα τα φώτα» στην Πανελλαδική το μεσημέρι του Σαββάτου

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών με κατεύθυνση το μπλόκο της Νίκαιας, μετά από περισσότερες από 24 ώρες παρουσίας και αποκλεισμού στο σημείο.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει ενεργό.

Αγρότες: Άνοιξαν και τα Μάλγαρα

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/01).

Οι αγρότες θα βρεθούν κανονικά στη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για την 4η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (10/01), στη Νίκαια, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τη 1:00 μετά το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί και η σχετική επιτροπή εκπροσώπων.