Αποκαΐδια το αυτοκίνητο που πήρε φωτιά: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Παραλιακή

«Ατελείωτο» μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο, για απροσδιόριστη αιτία, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Παράλληλα, πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την κυκλοφορία των οχημάτων για να περιορίσουν τη φωτιά και να οριοθετήσουν τον χώρο, δημιουργώντας σοβαρή συμφόρηση.

Πλάνα του Orange Press Agency αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, με το παραδομένο στις φλόγες επιβατικό να έχεο κυριολεκτικά λιώσει από την ένταση της φωτιάς.