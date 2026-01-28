Αποκαλύφθηκε το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε την φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αποκάλυψε η ΕΡΤ.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και δύο ακόμα στελέχη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο, προκαλώντας κατάρρευση του ισογείου όπου βρισκόταν η γραμμή παραγωγής με τους φούρνους. Σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας, το ισόγειο κατέρρευσε, έφτασε στο υπόγειο με τις εργαζόμενες να σκοτώνονται ακαριαία. Κάποιες εργαζόμενες απανθρακώθηκαν, ενώ άλλες διαμελίστηκαν.