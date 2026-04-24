Αποκαλύψεις Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «500 εκατ. τα δεσμευμένα ποσά» - Το κόλπο με τη λευκή κόλλα

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος μίλησε στη δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου στα πλαίσια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στο ίδιο πάνελ βρέθηκε και η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ειρήνη Σαρπ. Θέμα συζήτησης ήταν η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών όμως οι αναφορές του Χρήστου Βουρλιώτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τράβηξαν το ενδιαφέρον.

«Έχουν δεσμευτεί 500 εκατομμύρια συνολικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στις ερωτήσεις της Ιωάννας Μάνδρου για τη λειτουργία της αρχής για το μαύρο χρήμα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης απάντησε συγκεκριμένα για τις δεσμεύσεις που γίνονται από παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ετησίως η αρχή δεσμεύει περίπου 1 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας πως έχουν δεσμευθεί μέχρι τώρα 500 εκατομμύρια από τις μεγάλες υποθέσεις.

«Το λέω αυτό το ποσό συνολικά για τις μεγάλες περιπτώσεις, τις σοβαρές περιπτώσεις και όχι οι περιπτώσεις 10 ή 20.000 ευρώ Επαναλαμβάνω, μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις όσον αφορά το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων» τόνισε στη συνέχεια.

«Η διαφθορά αρχίζει να γίνεται καθημερινότητα»

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για την ευθύνη του πολιτικού συστήματος όσον αφορά την διαχείριση των αποφάσεων της δικαιοσύνης, ο κύριος Βουρλιώτης έκανε λόγο για προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να επωφεληθεί. «Βεβαίως φταίει, και στην προσπάθεια να επωφεληθεί και να κερδίσει είναι επόμενο ότι θα αναζητήσει και αναχώματα κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται» ανέφερε.

Τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε πως η διαφθορά στην Ελλάδα τείνει να γίνει μια καθημερινότητα προσθέτοντας όμως πως η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά υπάρχει σχεδόν παντού.

Το φαινόμενο της «λευκής κόλλας»

Ο κύριος Βουρλιώτης κατά την ομιλία του αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της λευκής κόλλας, που έχει παρατηρηθεί και σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει προκύψει στο πλαίσιο άλλων ποινικών υποθέσεων. «Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της λευκής κόλλας. Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο υποβολή δήλωσης, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως. Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».