Αποκάλυψη «βόμβα» για τη Γλυφάδα: Οι όροι αποφυλάκισης του γιου και το «παραθυράκι» της ποινής

Μία συνταρακτική αποκάλυψη έρχεται στο φως για τον πατροκτόνο 46χρονο στη Γλυφάδα, καθώς κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα το έγγραφο του αποφυλακιστηρίου του, το οποίο είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2018.

Όπως φαίνεται στο έγγραφο που δημοσίευσε ο Alpha, μεταξύ των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν στον 46χρονο για να κυκλοφορήσει ξανά ελεύθερος, ήταν οι εξής:

Υποχρέωση διαμονής στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του στη Γλυφάδα, με τον πατέρα του δηλαδή (τελευταια χρονι δεν εμενε, αλλα στον νεο κοσμο, ποιος ελεγχει) Εμφάνιση στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του την 1η και τη 16η ημέρα κάθε μηνός (απλα εβλεπαν το πραων δεν εξεταζαν)

Όπως ωστόσο εξηγεί το ρεπορτάζ, πέραν του γεγονότος πως οι όροι αυτοί δεν αρκούσαν για να διαφυλάξουν την ψυχική λειτουργικότητα του 46χρονου που, υπενθυμίζουμε, είχε ήδη σκοτώσει τη μητέρα του, καθ' αυτοί είχαν παραβιαστεί.

Αρχικά, αποδείχθηκε πως ο 46χρονος δεν διέμενε καν τα τελευταία χρόνια, όπως υποχρεούταν, στο πατρικό του στη Γλυφάδα, αλλά σε σπίτι στον Νέο Κόσμο.

Ακόμα, κατά τις παρουσίες του στο Τμήμα, δεν εξεταζόταν τίποτε άλλο σχετικό με την ψυχική του κατάσταση, απλά έμπαινε ένα «τικ» στο ιστορικό του.

Ο σήμερα 46χρονος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές από το 2018 έως και σήμερα, ωστόσο, όπως φάνηκε, τίποτα από όσα θα διασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία του ως μέλος της κοινωνίας δεν τηρούνταν.

Κατ' αρχάς, κανένας αρμόδιος δεν έλεγχε τον γιο για να διασφαλίσει πως λάμβανε την ψυχιατρική του αγωγή, την οποία όπως αποδείχθηκε είχε πάψει.

Ακόμα, από το 2014, όταν είχε κριθεί φυλακιστέος, εξέτισε την ποινή εντός του ψυχιατρείου του Κορυδαλλού. Εδώ είναι που έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα νομικό «παραθυράκι», που του επέτρεψε να εκτίσει ποινή...«εκδρομή».

Όπως εξηγεί το ρεπορτάζ, ο 46χρονος εξέτισε 4 χρόνια κάθειρξης, ενώ η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν για 16 χρόνια. Αυτό εξηγείται κατά μέρος διότι κάθε μέρα έκτισης της ποινής εντός του ψυχιατρείου, ισοδυναμεί με δύο κανονικές ημέρες.

Σε αυτό ίσως είχαν έρθει να προστεθούν περαιτέρω ελαφρύνσεις, ενδεχομένως λόγω καλής διαγωγής, οδηγώντας στην εξαιρετικά πρόωρη αποφυλάκισή του.