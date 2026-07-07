Αποκάλυψη Reader: Ο «προπονητής» στίβου που φέρεται να παρενοχλούσε ανήλικες δεν ήταν καν προπονητής

Ο «προπονητής» στίβου που προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις και πορνογραφία ανηλίκων, δεν ήταν καν προπονητής, όπως αποκαλύπτει το Reader.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων που έκανε σχετική έρευνα «το όνομα του 50χρονου δεν υπάρχει ούτε στα αρχεία της Γ.Γ Αθλητισμού.

Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τελειώσει καμία σχολή ΤΕΦΑΑ .Δεν είναι προπονητής στίβου και εάν ήταν θα ήταν καταγεγραμμένος στα αρχεία του ΣΕΓΑΣ ».

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Κεφαλονιά: Η καταγγελία της ανήλικης στο Χαμόγελο του Παιδιού

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2025 από μια καταγγελία μητέρας στην γραμμή 1056, στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια της μητέρας να απευθυνθεί στην εισαγγελία του νησιού αλλά δεν είχε προχωρήσει εξαιτίας της προϋπόθεσης της επώνυμης καταγραφής.

Ο πρόεδρος του Μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Κ.Γιαννόπουλος δήλωσε: «Το ''Xαμόγελο του παιδιού '' ξέφυγε από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και του τυπικού γιατί όταν κινδυνεύουν παιδιά πρέπει όλα να γίνονται γρηγορότερα .

Έτσι προχωρήσαμε σε διασύνδεση της μητέρας με ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας της Κεφαλονιάς διατηρώντας την ανωνυμία της μητέρας και του παιδιού και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Μετά από μήνες ήρθε εδώ στα γραφεία μας άλλη μητέρα που χωρίς να γνωρίζει για την προηγούμενη καταγγελία προχώρησε σε αντίστοιχη πάλι για τον ίδιο προπονητή. Οι περιγραφές των ανήλικων κοριτσιών είναι φρικτές. Μιλάμε ξεκάθαρα για έναν ανώμαλο άνθρωπο».

Στη συνέχεια, κλήθηκαν στις αρχές οι περισσότερες αθλήτριες του δήθεν προπονητή, οι οποίες παρουσία ψυχολόγων, κατέθεσαν και έτσι σχηματίστηκε το βαρύ κατηγορητήριο.

Το κατηγορητήριο του 50χρονου «προπονητή» στην Κεφαλονιά

Ο 50χρονος προπονητής κατηγορείται για :

Βιασμό

Σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου

Πορνογραφία ανηλίκων

Κατάχρηση ανήλικων σε γενετήσιες πράξεις

Απειλή

Παράνομη βία

Ο 50χρονος που είναι παντρεμένος και πατέρας δυο ανήλικων παιδιών, όταν κλήθηκε από τις ανακριτικές αρχές αρχικά ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή όπου και απολογήθηκε.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα Τριπόλεως .

Η έρευνα συνεχίζεται ενώ αναμένεται εισαγγελική διάταξη δημοσιοποίησης των στοιχείων του καθώς είναι πολύ πιθανό να βρεθούν πέρα από τις τέσσερις ανήλικες και άλλα θύματα του δήθεν προπονητή .