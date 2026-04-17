Μία προσαγωγή για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας: Πώς έγινε το δυστύχημα, οι πρώτες μαρτυρίες

Νεκρή από πτώση εντοπίστηκε γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4) σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να είναι από την Αιθιοπία 30 ετών και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας με βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, είναι ένας Ιταλός 45 ετών.

Στις 8:30 αστυνομικοί έβγαλαν από το κτίριο της Κολοκοτρώνη έναν άνδρα με χειροπέδες, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται για τον θάνατο της γυναίκας.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο

«Άκουσα κραυγές - κάλεσα την αστυνομία»

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα Airbnb της Κολοκοτρώνη, σύμφωνα με νεαρό μάρτυρα που διέμενε σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, λίγο προτού η γυναίκα πέσει στο κενό.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου.

Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. [...] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε "μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω". Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο κενό από τον τρίτο όροφο.