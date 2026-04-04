Αποκαλυπτική μαρτυρία για τη νεκρή μητέρα στην Κόρινθο: «Έριχναν τους τοίχους με κομπρεσέρ από το πρωί»

Διαφορετική τροπή δίνουν μαρτυρίες περίοικων στη διερεύνηση της τραγωδίας στην Κόρινθο, όπου καταπλακώθηκε από μπαλκόνι μια 43χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.



Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περνά συχνά από το σημείο υποστήριξε στο Orange Press Agency ότι γίνονταν εργασίες στον χώρο από το πρωί.

«Είχαν πιάσει από το πρωί δουλειά. Εγώ πήγαινα 8 η ώρα για δουλειά, αυτοί είχαν πιάσει 7:00 ή 7:30 δουλειά. Και δούλευαν με το κομπρεσέρ και έριχναν τους τοίχους κάτω, τους σοβάδες» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Όπως εξηγεί «το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο» και ότι «παλιά λεγόταν 'Τανγκό', ήταν παμπ και έφερνε κόσμο από Λουτράκι, Κιάτο και Ξυλόκαστρο». Κατά τον ίδιο, το κτίριο είχε διαβρωθεί καθώς βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και δεν είχε γερό οπλισμό (σίδερα).



Ερωτηθείς αν περνά από το σημείο είπε ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και δήλωσε «τυχερός που δεν έπεσε πάνω σε μένα το πρωί, δεν είδα ότι έκαναν εργασίες».