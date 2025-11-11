Aποκαρδιωτικές εικόνες στη Λέσβο: Πλημμύρες και καταστροφές μετά την κακοκαιρία

Οι κάτοικοι και οι αρχές της Λέσβου επιχειρούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, η οποία «σάρωσε» το νησί και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η Λέσβος επλήγη από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που προήλθαν από την Ιταλία και στη συνέχεια επηρέασαν ολόκληρη τη χώρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11), οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, οδηγώντας σε μεγάλες υλικές καταστροφές.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Σκάλα Καλλονής, η οποία «πνίγηκε» στη λάσπη και το νερό από το βράδυ της Δευτέρας. Ο ποταμός Τσικνιάς υπερχείλισε και έσπασε σε δύο σημεία, μετατρέποντας το λεκανοπέδιο σε μια απέραντη λίμνη.

Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το 1,20 μέτρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εμπορεύματα, εξοπλισμό και μηχανήματα.

Οι εικόνες από το νησί είναι αποκαρδιωτικές: δρόμοι εξαφανισμένοι κάτω από τα νερά, αυτοκίνητα μισοβυθισμένα και σπίτια πλημμυρισμένα, την ώρα που οι κάτοικοι δίνουν αγώνα για να σώσουν τις περιουσίες τους.