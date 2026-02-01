Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υποσταθμό έφερε καθυστερήσεις

Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη, καθώς επανήλθε ηλεκτροδότηση, έπειτα από την πυρκαγιά σε υποσταθμό ρεύματος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 18:45, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.
Με λεωφορεία δύο δρομολόγια - Αναχώρηση τρένου για Αθήνα με καθυστέρηση 65 λεπτών
Νωρίτερα, η Hellenic Train ενημέρωνε ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.
Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παρέμειναν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου.
Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παρέμεινε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Σε νεότερη ενημέρωση της εταιρείας αναφερόταν ότι σύμφωνα με οδηγίες του Διαχειριστή Υποδομής – ΟΣΕ, για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης με προορισμό την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.
Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
- Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»
- Ο «σφαγέας» της Άρτας: Από ένα κέρασμα στο καφενείο, σκότωσε έξι συγχωριανούς του
- «Γενέθλια ’86»: Η αυτοκτονία του Νίκου Σκυλοδήμου που έγινε τραγούδι
- Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.