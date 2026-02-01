Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υποσταθμό έφερε καθυστερήσεις

Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη, καθώς επανήλθε ηλεκτροδότηση, έπειτα από την πυρκαγιά σε υποσταθμό ρεύματος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 18:45, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

Με λεωφορεία δύο δρομολόγια - Αναχώρηση τρένου για Αθήνα με καθυστέρηση 65 λεπτών

Νωρίτερα, η Hellenic Train ενημέρωνε ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παρέμειναν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παρέμεινε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Σε νεότερη ενημέρωση της εταιρείας αναφερόταν ότι σύμφωνα με οδηγίες του Διαχειριστή Υποδομής – ΟΣΕ, για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης με προορισμό την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.

Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.