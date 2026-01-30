Μενού

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην Άμεση Δράση: Λειτουργεί κανονικά το «100»

Η τεχνική βλάβη που προκλήθηκε στη γραμμή του «100» της Άμεσης Δράσης, αποκαταστάθηκε.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/01).

Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν στο 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Πλέον, η γραμμή του «100» λειτουργεί κανονικά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ