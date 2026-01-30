Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην Άμεση Δράση: Λειτουργεί κανονικά το «100»

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/01).
Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν στο 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.
Πλέον, η γραμμή του «100» λειτουργεί κανονικά.
