Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό Συντάγματος

Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της παρέλασης.