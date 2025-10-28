Μενού

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός μετρό Συντάγματος

Ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα άνοιξε ξανά, τα δρομολόγια του τραμ στη γραμμή «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» εκτελούνται κανονικά.

Συρμός του Μετρό
Συρμός του Μετρό στη Γραμμή 3 | Eurokinissi
Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της παρέλασης.

