Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς την Κρήτη

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Κρήτη, αφού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής,(11/01), άρχισαν να εκτελούνται τα δρομολόγια που είχαν διακοπεί λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπλητταν την περιοχή.

Παρά την προσωρινή βελτίωση, τα καιρικά φαινόμενα προκαλούν ανησυχία για το ενδεχόμενο να επιβληθούν εκ νέου περιορισμοί στον απόπλου των πλοίων εντός των επόμενων ωρών.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, το απαγορευτικό στα λιμάνια του νησιού έληξε στις 03:00 τα ξημερώματα, επιτρέποντας στα πλοία της γραμμής να πραγματοποιήσουν δρομολόγια να επανέλθουν στη συνηθισμένη τους ροή.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Πειραιά οι αναχωρήσεις ξεκίνησαν κανονικά μετά τις 07:00 το πρωί. Παρά ωστόσο τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, τόσο το Λιμεναρχείο όσο και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συστήνουν στους επιβάτες να παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με την εταιρεία τους ή το τουριστικό πρακτορείο από το οποίο έχουν κλείσει τα εισιτήρια, πριν ταξιδέψουν.