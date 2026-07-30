Μενού

Αποκλεισμένο στο λιμάνι της Άνδρου το «Super Star»: Δεν μπορεί να προσδέσει λόγω ανέμων

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ δεν επέτρεψαν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» να δέσει στο λιμάνι της Άνδρου.

Reader symbol
Newsroom
Λιμάνι της Άνδρου
Λιμάνι της Άνδρου | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ δεν επέτρεψαν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» να δέσει στο λιμάνι της Άνδρου, την Πέμπτη (30/07).

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, με επιστροφή. Μετά την αδυναμία πρόσδεσης στην Άνδρο συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ