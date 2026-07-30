Αποκλεισμένο στο λιμάνι της Άνδρου το «Super Star»: Δεν μπορεί να προσδέσει λόγω ανέμων

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ δεν επέτρεψαν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» να δέσει στο λιμάνι της Άνδρου, την Πέμπτη (30/07).

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, με επιστροφή. Μετά την αδυναμία πρόσδεσης στην Άνδρο συνεχίζει το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.