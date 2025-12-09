Αποκλεισμός της Πατρών - Πύργου στην Κάτω Αχαΐα από αγρότες: Κλειστή και η περιμετρική Πάτρας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.
Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Επίσης, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.
- Το πλάνο των αγροτών για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων: Πότε θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων
- Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice - Ο ενθουσιασμός Μουζουράκη
- H χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στο OnlyFans το 2025 - Τι έκανε η Ελλάδα
- Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.