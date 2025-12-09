Μενού

Αποκλεισμός της Πατρών - Πύργου στην Κάτω Αχαΐα από αγρότες: Κλειστή και η περιμετρική Πάτρας

Οι αγρότες απέκλεισαν την Πατρών - Πύργου στην Κάτω Αχαΐα ενώ έκλεισε και η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας.

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

