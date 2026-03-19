Αποκλειστικό Reader: Αθώος για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» 38χρονος αστυνομικός

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο 38χρονος αστυνομικός που προφυλακίστηκε τον Νοέμβριο ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών χθες Τετάρτη (18/3) αθωώθηκε για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» παρά το γεγονός πως οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ξεπερνούσαν το ποσό των 600.000 ευρώ.

«Γονική παροχή και συμπάθεια»

Ο αστυνομικός που σύμφωνα με τους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ προμηθευόταν από τον αρχηγό της οργάνωσης ποσότητες κοκαΐνης τις οποίες διακινούσε περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα πως το ποσό των 600.000 ευρώ προέρχεται από ένα σπίτι που πούλησε ο πατέρας του και από μια οικογενειακή φίλη που τον έβαλε συνδικαιούχο στους τραπεζικούς της λογαριασμούς επειδή τον συμπαθεί!

Αξίζει να προσθέσουμε εδώ πως το 2023 που οι συνολικές αποδοχές του αστυνομικού από το Σώμα ήταν 15.917 ευρώ εκείνος ξόδεψε 160.000 ευρώ!

«Άνοιξε ο δρόμος για την αποφυλάκισή του»

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του εντολέα μου αναφέρει στην Reader.gr ο συνήγορος υπεράσπισης του 38χρονου αστυνομικού Νίκο Αυλωνίτης.

«Γύρισε στην φυλακή γιατί είναι προφυλακισμένος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία. Έκανα αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος από την στιγμή που δεν υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Από την στιγμή που έχει αθωωθεί για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική ενέργεια δεν υπάρχει και το βασικό αδίκημα της εμπορίας.

» Αποδείξαμε πως ο πατέρας του πούλησε ένα σπίτι στο Γαλάτσι έναντι 300.000 ευρώ και τα μοίρασε στα δύο του παιδιά από 150.000 ευρώ στον καθένα.

Για τα 450.000 ευρώ μια φίλη τον έβαλε συνδικαιούχο στους λογαριασμούς της από πώληση ακινήτου στην Γερμανία επειδή του έχει αδυναμία. Με αυτά τα λεφτά αγόρασε ένα άλλο σπίτι το οποίο το εκμεταλλεύεται ως Airbnb», τόνισε ο δικηγόρος

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ο 38χρονος «φερόταν να διακινεί εδώ και χρόνια ανενόχλητος ποσότητες κοκαίνης κυρίως στην Αθήνα πραγματοποιώντας δια ζώσης συναντήσεις με τους πελάτες ενώ εφ’ όσον χρειαζόταν τροφοδοτούσε και διοχέτευε τις ναρκωτικές ουσίες σε δίκτυο πελατών που είχε δημιουργήσει στην επαρχία χρησιμοποιώντας προς τούτο υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ και εταιρείες ταχυμεταφοράς».

Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός πως σύμφωνα με τους αδιάφθορους ο υπαρχιφύλακας εκτιμούσε βάσιμα ήδη από το αρχικό στάδιο της έρευνας ότι τελεί υπό παρακολούθηση και για αυτόν τον λόγο εφάρμοζε υψηλά μέτρα αντιπαρακολούθησης επιδεικνύοντας ιδιαίτερα προσεκτική και συνωμοτική συμπεριφορά.

Όταν οι συνομιλητές του δεν χρησιμοποιούσαν τις κωδικοποιημένες λέξεις για τα ναρκωτικά όπως πχ

«γρατζουνιά» = μισή δόση

«Τσόκο» ή « Λάκτα» = κατεργασμένη κάνναβη

«Σουβλάκι χοιρινό» ή «γαλακτομπούρεκο» = κοκαΐνη

Αν, όμως, ανέφεραν κανονικά τα ναρκωτικά ο αστυνομικός έκλεινε το τηλέφωνο και τους εξύβριζε χυδαία.

Όταν καταλάβαινε πως τον παρακολουθούν οδηγούσε με συνεχείς αυξομειώσεις ταχύτητας ενώ δεν δίσταζε να παραβιάζει ερυθρούς σηματοδότες και στοπ. Χρησιμοποιούσε σχεδόν αποκλειστικά εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας με τη χρήση κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών (whatsApp κτλ).