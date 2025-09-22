Αποκλειστικό Reader: Ένταση με οδηγούς ταξί που διαμαρτύρονται σε επιχείρηση που «έσπασε» την απεργία

Ένταση προκλήθηκε την Δευτέρα (22/09) σε επιχείρηση ενοικίασης ταξί στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το «ΣΟΤΑ (Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής)», δεν έλαβε υπόψη της την 18ωρη απεργία που προκήρυξε το ΣΑΤΑ, προκειμένου να υπάρξει μαζική συμμετοχή των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Reader φαίνονται μέλη του ΣΟΤΑ και οδηγοί ταξί να έχουν πάει στην συγκεκριμένη επιχείρηση, ώστε να διαμαρτυρηθούν. Όπως ακούγεται, εκπρόσωπός της υποστηρίζει ότι δεν γνώριζαν για την απεργία.

Το Reader επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο του ΣΟΤΑ, Πέτρο Διπλάρη, ο οποίος αναφέρει ότι επιχείρηση ενοικίασης ταξί είχε ανακοινώσει στους οδηγούς που συνεργάζεται, ότι σήμερα Δευτέρα (22/09) δουλεύουν όλοι κανονικά. Επίσης τους ενημέρωσε ότι είτε αποφασίσουν να δουλέψουν είτε όχι, το μίσθωμα για το ταξί θα πρέπει να το καταβάλουν κανονικά.

Η απάντηση της επιχείρησης, σύμφωνα με τον κ. Διπλάρη, ήταν ότι έχει κάνει λάθος και από εδώ και πέρα θα πειθαρχήσει σε ανάλογες απεργίες. Όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος του ΣΟΤΑ, στο παρελθόν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και μετά από την σημερινή παρέμβαση ελπίζει ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι» είπε. Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό.

Αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών, τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω ΚΥΑ την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση - Φορολογικό - Πειρατεία - Υποκλοπή Μετ. Έργου - Πολυεθνικές μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο - είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Οι εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση.