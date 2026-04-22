Απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή

Απολογείται σήμερα, 22 Απριλίου, ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος τελεί υπό προσωρινή κράτηση από τις 18 Φεβρουαρίου για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Παράλληλα, για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες δύο ακόμη στελεχών της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να εκφράσει εκ νέου τη βαθιά του οδύνη για τον άδικο χαμό των πέντε γυναικών, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να στηρίξει τις οικογένειές τους. Κατά την απολογία του φέρεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη οσμής στο εργοστάσιο, υποστηρίζοντας πως ενημερώθηκε «πολύ αργά» και ότι η δυσοσμία εντοπιζόταν αποκλειστικά στους χώρους των τουαλετών.

Διαβάστε ακόμα: Αποκαλύφθηκε το πόρισμα του ΕΜΠ για τη «Βιολάντα»: Από τους δύο «κρατήρες» στην πολύνεκρη έκρηξη

Ο ίδιος αναμένεται να αναφέρει ότι είχε ζητήσει από ανειδίκευτο υδραυλικό να διενεργήσει σχετικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο εύρημα. Την ίδια ώρα, θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ακόμη επτά άτομα.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία είχε εισηγηθεί την προσωρινή κράτησή του, επισημαίνοντας ότι όφειλε να έχει πλήρη γνώση των συνθηκών που επικρατούσαν στο εργοστάσιο.

Υπενθυμίζεται ότι, η εισαγγελική πρόταση ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην εγκατάσταση υπόγειου σωλήνα, η οποία –βάσει πορίσματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου– πραγματοποιήθηκε με λανθασμένο τρόπο.